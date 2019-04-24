عزز فريق وولفرهامبتون تقدمه أمام ضيفه آرسنال بتسجيل الهدف الثاني في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب ضمن منافسات الجولة 31 تجمع الفريقين علي ملعب ضمن منافسات الجولة 31للدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل مات دوهيرتي ثاني أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول. شاهد الهدف ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وولفرهامبتون يعزز تقدمه أمام آرسنال بالهدف الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.