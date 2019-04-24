صور | صوفيا سوسكون تفشل في استدراج أحد نجوم ريال مدريد

عادت ممثلة تلفزيون الواقع “صوفيا سوسكون” إلى الأضواء بعد انفصالها عن شريكها أليخاندرو ألبا، حيث ضبطت تحاول الإيقاع بأحد نجوم ريال مدريد في ملهى ليلي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

صاحبة الـ 22 عامًا، التي عملت في برنامج تلفزيون الواقع الشهير GH DUO، رُفض وجودها في منطقة كبار الشخصيات بملهى ليلي من جانب مجموعة من لاعبي كرة القدم، لم تكشف صحيفة ماركا عن هويتهم، لكن الأكيد أن بعضهم كانوا من ريال مدريد.

وتم إبلاغ الصحيفة بما حدث من قبل أحد المساهمين في برنامج تلفزيون الواقع Socialite، الذي رفض الكشف عن أسماء اللاعبين.

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وقال “لقد كانت في الديسكو، رأيت صوفيا سويسكون تتسلق الأرضية فوق المقصورات، حيث كان اللاعبون، وفي تلك اللحظة رأى أحدهم ما كانت تحاول صوفيا فعله، وحذر الأمن وطالبهم بإخراجها من منطقة الـ VIP”.

وأكد شاهد العيان أن صوفيا تحاول الإيقاع بأحد اللاعبين المشاهير لبيع قصة لوسائل الإعلام بمبلغ ضخم، حيث اشتهرت بإخبار كل شيء للإعلام منذ أيامها الأولى في تلفزيون الواقع بإسبانيا.