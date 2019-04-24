بعد تصريح بيلجريني، وست هام يَدرس تسريح سمير نصري

اعترف المدير الفني لوست هام يونايتد “مانويل بيلجريني” بأن إصراره على ضم الجناح الدولي الفرنسي السابق “سمير نصري” في الميركاتو الشتوي الماضي، كان مخاطرة كبيرة منه بسبب الإصابة المزمنة التي يُعاني منها اللاعب في ربلة الساق منذ أيامه مع آرسنال.

سمير نصري /31 عامًا/ لم يلعب سوى ست مباريات فقط مع هامرز منذ انضمامه للفريق في سوق انتقالات يناير، وفشل في اكمال مباراة واحدة لمدة 90 دقيقة.

واستبعد نصري من مواجهتي تشيلسي ومانشستر يونايتد خلال الأسبوع الماضي بسبب إصابة أخرى في العضلات تعرض لها أثناء العمليات الإحمائية على ملعب ستامفورد بريدج قبل مواجهة تشيلسي في المباراة التي خسرها فريقه بهدفين دون رد.

ويُمهد مانويل بيلجريني بالتصريحات التي أدلى بها مؤخرًا لتسريح سمير نصري في الصيف، بالتراجع عن تقديم عقد دائم له، والاكتفاء بالمدة التي قضاها على ملعب الملكة إليزابيث.

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ومر سمير نصري بظروف صعبة في الأشهر الـ 18 التي سبقت إلتحاقه بصفوف وست هام يونايتد، حيث أوقف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتناوله المنشطات.

وقال مانويل بيلجريني “علمنا أنه عندما حضر سمير إلى هنا، كان لدينا مخاطرة بسبب إصابة الشد العضلي، لأنه ظل لأكثر من عام دون لعب أي مباراة”.

وأضاف “الموسم المقبل؟ لا أعرف ما الذي سيحدث، سنرى في نهاية هذا الموسم”.

وبالنظر إلى الراتب الأسبوعي الضخم الذي يتحصل عليه سمير نصري (80 ألف جنيهًا إسترلينيًا)، فإن استمراره لموسم جديد وإعطاءه صفقة طويلة الأجل بهذه الوضعية، سيكون قرارًا غريبًا من جانب الإدارة.