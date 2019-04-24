اونلاين | رابط live.. بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يلا شوت اليونايتد Vs السيتي Matchday Live

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رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت man united vs man city مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الاسطورة كورة لايف كورة ستار السيتي واليونايتد بث مباشر، وتنطلق تلك المباراة الهامة للغاية في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت مكة على قناة beIN sport 2 بتعليق حفيظ دراجي، وهى مباراة مؤجلة من الجولة 31 ويتحدث الكثيرون حول أن المباراة ستكون لصالح السيتي لأن أبناء المدينة لن يسمحوا بخروج اللقب للمدينة المجاورة وأن يكون من نصيب الريدز.

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يلا شوت بث مباشر اليونايتد والسيتي، kora live بث مباشر مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم كورة اون لاين الاسطورة مانشستر يونايتد والسيتي مباشر، وكان مان يونايتد تعرض لهزيمة مفاجئة وكبيرة في الجولة السابقة حين هُزم أمام ايفرتون برباعية وهو ما تحدث عنه مدرب السيتي جوارديولا مؤكدا أن اليونايتد سيظهر بصورة مغايرة على ملعبه وأفضل حيث يسعى بلا شك لاحتلال المراكز المتقدمة ليتمكن من المشاركة الأوروبية الموسم المقبل وتحدث أن لاعبي فريقه تعودوا على أجواء الأولد ترافورد.

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وينتظر الكثير من جماهير اليونايتد توهج نجم الفريق بول بوجبا خلال مباراة اليوم وفرض كلمته واستغلال أرقامه الجيدة جدا على ملعب الأولد ترافورد منذ رحيل المدرب السابق موينهو حيث سجل اللاعب 8 أهداف في 8 مباريات خاضها الفريق على أرضه في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

ويرى ميدو لاعب منتخب مصر السابق أن مان يونايتد ينبغي عليه أن يزيد تدعيم صفوفه في الفترة القادمة من الموسم المقبل ولا يفرط في نجومه حتى لا يدخل في موسم آخر من المعاناة، وأكد أن بامكانه الحاق الهزيمة بالسيتي اليوم.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة الليلة شهد تغييرات عديدة حيث جاء في حراسة المرمى ديفيد دي خيا وفي الدفاع دارميان، آشلي يونج، فيكتور ليندلوف، كريس سمولينج، لوك شاو وفي الوسط فريد، أندرياس بيريرا، بول بوجبا وفي الأمام ماركوس راشفورد، خيسي لينجارد

وقبل المباراة تحدث أبوتريكة عن مدرب اليونايتد سولسكاير أنه كان قبل تعيينه بصورة دائمة بدون ضغوط فأدى الفريق بشكل جيد وكان حماسيا، ولكن بعد تعيينه بعقد انتقلت للمدرب الضغوط التي كانت على اللاعبين فأثرت على قرارته