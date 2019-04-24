رياضة | بايرن ميونيخ يطيح بنجم الفريق خارج أسوار البافاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يطيح بنجم الفريق خارج أسوار البافاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني على أعتاب الرحيل عن قلعة الفريق البافاري في نهاية الموسم وذلك بسبب رغبة البايرن في عدم شراء عقده بصورة نهائية.

وكان اللاعب قد أعير من الريال منذ عامين مع إمتلاك بايرن ميونخ حق شراء اللاعب بصفة نهائية وهو البند الذي لا يرغب الفريق الألماني في تفعيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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ويرى نيكو كوفاتش المدير الفني للبافاري أنه يجب الحصول على لاعب في خط الوسط يكون أسرع من جيمس في نقل الفريق من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية.

وبرر كوفاتش ذلك بإنه لا يرى لجيمس كنجم حقيقي قادر على قيادة الفريق داخل أرضية الملعب الأمر الذي يمنعه من العودة لريال مدريد خاصةً وأن زيدان لا يبدو هو الآخر مقتنعاً بقدراته الفنية.

وتجعل تلك الامور اللاعب يبحث عن عرض جديد لخوض تجربة إحتراف جديدة الموسم المقبل من الممكن أن تكون في الدوري الإيطالي أو الإنجليزي.