رياضة | قرار جديد من الاتحاد الإنجليزي بشأن احتفالات كأس إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من الاتحاد الإنجليزي بشأن احتفالات كأس إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتراما لمعتقدات اللاعبين الذين لا يشربون، أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أنه سيقدم للفريق الفائز بكأس إنكلترا زجاجة شمبانيا خالية من الكحول، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسابقة الأعرق في العالم وتقام مباراة كأس إنكلترا لكرة القدم في 18 مايو المقبل وتجمع بين مانشستر سيتي وواتفورد.

للمرة الأولى في تاريخ المسابقة الأعرق في العالم، سينال الفائز بكأس إنكلترا في كرة القدم التي تقام مباراتها النهائية الشهر المقبل، زجاجة من الشمبانيا الخالية من الكحول، احتراما لمعتقدات اللاعبين الذين لا يشربون، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي الأربعاء.

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وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، قبل نحو شهر من المباراة النهائية التي تجمع بين مانشستر سيتي وواتفورد في 18 أيار/مايو المقبل، أن القرار يأخذ في الاعتبار اللاعبين الذين لا يشربون الكحول لأسباب دينية أو خيارات شخصية، أو لم يبلغوا بعد السن القانونية للقيام بذلك.

وجاء في البيان الذي أوردته شبكة "سكاي سبورتس"، أن "الفرق الفائزة ستمنح زجاجة شمبانيا خالية من الكحول لاحتفالاتها في مسابقات الاتحاد الإنكليزي، بدءا من نهائي كأس الاتحاد هذا العام".

وأوضح الاتحاد أن الخطوة تأتي في إطار "الاندماج"، وتهدف "إلى احترام خصوصية اللاعبين والمجتمعات التي تحظر تناول الكحول، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة (السن القانونية للشرب في إنكلترا)".