رياضة | أتلتيكو مدريد يقهر فالنسيا ويؤجل أفراح برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يقهر فالنسيا ويؤجل أفراح برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت آمال فالنسيا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ضربة جديدة، بعد خسارته 2-3 أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، في الجولة 34 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 52 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين خلف خيتافي صاحب المركز الرابع، المؤهل للمسابقة القارية الذي يلاقي ريال مدريد غداً الخميس، في الجولة ذاتها، فيما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط خلف برشلونة المتصدر، ليؤجل حسم فوز الفريق الكاتالوني بلقب المسابقة.

وتقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة التاسعة عن طريق ألفارو موراتا، قبل أن يتعادل كيفن غاميرو لفالنسيا في الدقيقة 36، ثم عاد الفرنسي أنطوان غريزمان ليسجل الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 49، لكن قائد فالنسيا دانييل باريخو سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 81 سجل أنخل كوريا الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد، ليمنح فريقه فوزاً هاماً.