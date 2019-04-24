رياضة | ليفربول يرصد 60 مليون إسترليني لضم نجم الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يرصد 60 مليون إسترليني لضم نجم الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على تدعيم صفوف الريدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة خاصة في مركز خط الهجوم.

وقالت صحيفة " كوريري ديللو سبورت " الإيطالية الصادرة اليوم الأربعاء أن الريدز دخلوا في سباق من أجل التعاقد مع لورينزو إنسيني نجم نابولي للحصول على توقيعه.

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وأشارت إلى أن الفريق الإنجليزي يسعى إلى إستغلال حالة التوتر بين اللاعب ومديره الفني كارلو أنشيلوتي خاصةً بعد خروج الفريق الإيطالي على يد الجانرز أرسنال الإنجليزي من بطولة الدوري الأوروبي.

ويشعر إنسيني أنه يتم معاملته بصورة سيئة داخل الفريق ولا يجد العدل الكافي من جانب أنشيلوتي ولم يعد النجم الأبرز في الفريق ويرغب في الخروج من قلعة السان باولو.

ويسعى كلوب لإضافة روح جديدة لهجوم الريدز بضم النجم الإيطالي ليجاور محمد صلاح وماني وفيرمينو ومن المنتظر أن تصل قيمة الصفقة إلى 60 مليون جنية إسترليني.