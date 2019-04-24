رياضة | شاهد على ثلاثية مصرية في الأولمبياد.. تعرف على حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد على ثلاثية مصرية في الأولمبياد.. تعرف على حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، عن أسماء طاقم الحكام المكسيكى الذى سيدير مباراة الغد بين الأهلى والمصري البورسعيدي، بالدوري العام.

ويضم الطاقم كل من: روبيرتو جارسيا حكم ساحة، ويعاونه كل من اندريا هيرنانديز وكريستيان كابك، والحكم الرابع ايريك ميرندا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المعلومات عن الحكم المكسيكي "روبيرتو جارتسيا"، وأبرز أرقامه في مسيرته التحكيمية:-

- روبرتو جارسيا من مواليد 24 أكتوبر لعام 1974 يبلغ عمره 44 عامًا.

- حصل الحكم المكسيكي "جارسيا" على الشارة الدولية عام 2007، بينما أدار أولي مبارياته في الدوري المكسيكي في السادس من أغسطس لعام 2006.

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- روبرتو جارسيا أدار 377 مباراة في مختلف البطولات خلال مسيرته التحكيمية، أشهر الكارت الأصفر 1809 مرة، بينما أشهر البطاقة الحمراء مباشرة 57 مرة، والبطاقة الحمراء بعد إنذارين 35 مرة، واحتسب 72 ركلة جزاء.

- أدار "جارسيا" 142 مباراة في الدوري المكسيكي "أبراتورا" واشهر البطاقة الصفراء 707 مرة، والحمراء 24 مرة، واحتسب 31 ركلة جزاء.

- بينما أدار 113 مباراة في الدوري المكسيكي "كلاوسورا" وأشهر البطاقة الصفراء 582 مرة، والبطاقة ا لحمراء مباشرة 18 مرة، والطرد بعد إنذارين 11 مرة، واحتسب 24 ركلة جزاء.

- قام روبرتو جارسيا بإدارة العديد من المباريات في البطولات الكبري، مثل كوبا ليبرتادوريس، وكأس العالم للأندية، وتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وكوبا أمريكا 2015، ودورة الألعاب الاوليمبية.

- أدار الحكم المكسيكي مباراة لمنتخب مصر في دورة الألعاب الأوليمبية عام 2012 ضد منتخب بلا روسيا وفاز الفراعنة في المباراة بنتيجة 3-1، سجل الاهداف أبوتريكة ومحمد صلاح ومروان محسن.

- أدار مباراة وحيدة في كأس العالم للأندية كانت عام 2016، جمعت بين صن داونز الجنوب إفريقي وكاشيما أنتلرز الياباني في الدور الثاني للبطولة، وفاز الأخير بهدفين دون رد.