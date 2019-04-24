رياضة | الموقف النهائي لـ"أحمد حجازي" من العودة للأهلي في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموقف النهائي لـ"أحمد حجازي" من العودة للأهلي في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش الإنجليزي والذي يلعب بمنافسات القسم الثاني، فكرة العودة إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، إن المفاوضات مع حجازي، توقفت منذ فترة ولم تكلل بالنجاح".

وأضاف المصدر، "اللاعب يرغب في استكمال مسيرته الإحترافية، في ظل تلقيه عدد من العروض الاوروبية الجادة داخل الدوري الإنجليزي".