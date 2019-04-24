رياضة | بعد انضمامه لقائمة الأهلي أمام المصري.. تعرف على جوهرة الأحمر الجديدة "عربي بدر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انضمامه لقائمة الأهلي أمام المصري.. تعرف على جوهرة الأحمر الجديدة "عربي بدر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس على ستاد المكس فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة لاعب ناشئ جديد وهو عربي بدر لاعب وسط فريق الأهلي مواليد 2001، ويعاني الأهلي من غياب عدة لاعبين في خط الوسط قبل لقاء القمة المرتقب إذ يغيب عمرو السولية للإيقاف فيما ضربت الإصابة كلاً من حسام عاشور وهشام محمد .

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ويعد عربي بدر لاعب ناشئين المارد الأحمر من مواليد 2001 ، مركزه لاعب وسط مدافع ، توج بسبعة بطولات مع الاهلى فى قطاع الناشئين ، مثله الأعلى محلياً حسام غالى كابيتانو الأهلى السابق وعالمياً بول بوجبا نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد .

المستوى الجيد الذى ظهر به العربي بدر في التدريبات الماضية مع الفريق الأول جعل كثير من الخبراء يُرشحونه لأن يكون له دور مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة ومنها بالطبع مباراة المصرى البورسعيدى المصيرية خاصة وأن لاسارتي سبق وأشاد بقدرات اللاعب أكثر من مرة وأكد إنه سيكون مستقبل خط الوسط في الأهلي.