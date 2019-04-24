رياضة | رونالدو يرغب في ضم هذا اللاعب ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يرغب في ضم هذا اللاعب ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى يرغب في اللعب برفقة جواو فيليكس نجم بنفيكا، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن رونالدو يرغب فى اللعب رفقة جواو فيليكس لاعب بنفيكا، وطلب من البيانكونيرى التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويقدم فيليكس مستويات رائعة مع بنفيكا خلال الموسم الجارى، إذ سجل 13 هدفًا وصنع 7 أخرى، خلال مشاركاته مع الفريق.