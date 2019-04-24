انت الان تتابع حقيقة إيقاف مدحت شلبي بعد تعليقه على هدف بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م

مدحت شلبي

أثار الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" بعد تعليقه على هدف علي جبر مدافع فريق بيراميدز في شباك فريق نادي الزمالك أمس الثلاثاء في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، عبر قناة "النيل سبورت" بعدما قال: "أي أي أي جت في الوريد وجت في العضل.. اتقدم العريس وخلى زفافه بدري.. هدف في الشبكة العذراء ما بقتش عذراء.. خلي حكاية العذراء دي ليوم الخميس".

بعض الجماهير وصفحات السوشيال ميديا اعتبرت تعليق مدحت شلبي على هدف فريق بيراميدز في شباك الزمالك خادشًا للحياء؛ بل إن بعض الصفحات نشرت أخبارًا عن إيقافه ومنعه من الظهور على شاشة النيل سبورت بسبب هذا التعليق. الجدير بالذكر أيضًا أن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز قام بنشر فيديو لهذا التعليق على صفحته

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