حقيقة إيقاف مدحت شلبي بعد تعليقه على هدف بيراميدز

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م
مدحت شلبي
أثار الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" بعد تعليقه على هدف علي جبر مدافع فريق بيراميدز في شباك فريق نادي الزمالك أمس الثلاثاء في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، عبر قناة "النيل سبورت" بعدما قال: "أي أي أي جت في الوريد وجت في العضل.. اتقدم العريس وخلى زفافه بدري.. هدف في الشبكة العذراء ما بقتش عذراء.. خلي حكاية العذراء دي ليوم الخميس".
بعض الجماهير وصفحات السوشيال ميديا اعتبرت تعليق مدحت شلبي على هدف فريق بيراميدز في شباك الزمالك خادشًا للحياء؛ بل إن بعض الصفحات نشرت أخبارًا عن إيقافه ومنعه من الظهور على شاشة النيل سبورت بسبب هذا التعليق. الجدير بالذكر أيضًا أن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز قام بنشر فيديو لهذا التعليق على صفحته
بعض الجماهير وصفحات السوشيال ميديا اعتبرت تعليق مدحت شلبي على هدف فريق بيراميدز في شباك الزمالك خادشًا للحياء؛ بل إن بعض الصفحات نشرت أخبارًا عن إيقافه ومنعه من الظهور على شاشة النيل سبورت بسبب هذا التعليق.
الجدير بالذكر أيضًا أن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز قام بنشر فيديو لهذا التعليق على صفحته الرسمية؛ احتفالا بفوز فريقه على فريق الزمالك، وعلق عليه: "شيخ المعلقين ونجمهم".
وعلمت التحرير أنه لم يتم توقيع أي عقوبات على الإعلامي مدحت شلبي، وأنه سيغيب فقط عن الظهور في برنامجه مساء الأنوار اليوم الأربعاء بسبب تعرضه لنزلة برد تمنعه من الظهور في برنامجه اليوم، وأنه سيتواجد غدًا الخميس في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في تمام الثامنة مساءً.
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