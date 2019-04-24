مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 24-4-2019

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

نقدم لكم خدمة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

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وفقا لتشكيلة المباراة فستكون قوية ومنتظرة من جانب محبي وعشاق الفريقين ومتابعي مباريات البريميرليج حيث يسعى كل فريق إلى الفوز اليوم من أجل النقاط الثلاثة خصوصا نادي مانشستر ستي الذي يسعى إلى الفوز اللية والعودة للصدارة مجددا بعدما احتلها نادي ليفربول بشكل مؤقت بعدما فاز على كارديف سيتي في المباراة الأخيرة.

وفي بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الليلة سنرى ما ستسفر عنه المباراة بعدما انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة مانشيستر سيتي ومانشيستر يونايتد تم تحديده اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب أولد ترافورد وتنقل قناة بي ان سبورت 2 اللقاء بتعليق حفيظ دراجي.