طه إسماعيل: آل الشيخ فاجأني باعتذاره لي على الهواء

أعرب الخبير التحليلي والمدير الفني السابق للمنتخب المصري طه إسماعيل عن اندهاشه الشديد، من الاعتذار الذي قدّمه له مالك نادي بيراميدز المستشار تركي آل الشيخ على الهواء، مشيرًا إلى أنّه يمتلك شخصية تجبرك أن تحترمها.

وكان آل الشيخ قد انتقد إسماعيل وهاجمه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات الأخير الهجومية والناقدة بشأن ناديه بيراميدز، وصرّح الخبير التحليلي قائلًا حول اعتذار آل الشيـخ:

“فوجئت بقيامه بهذه الخطوة والاعتذار لي على الهواء، وهذا موقف محترم من جانبه، والموضوع نسيته تمامًا بعد قيامه بتوجيه بعض الانتقادات لي، ولكني تقبلت اعتذاره”.

وبالنسبة لوجهة نظره في تواجد بيراميدز في الدوري المصري فقد قال:

“تجربة مميزة أضافت الكثير للدوري والكرة المصرية بشكل عام، ويكفي تفوقهم على الأهلي والزمالك، فنادي بيراميدز يمتلك إمكانيات فنية ومادية تفوق قطبي الكرة في مصر، ولأول مرة نرى فريقًا لا يخشى القطبين ويستطيع التعامل معهما بمنتهى القوة”.