التشكيل الرسمي لديربي مدينة مانشستر

أعلن فريقين مانشستر يونايتد ونظيره مانشستر سيتي التكشيل الرسمي للمباراة التسي ستقام بملعب أولد ترافورد، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل اليونايتد على النحو التالي: دي خيا - دارميان - سمولينج - ليندلوف - لوك شو - أشلي يونج - فريد - أندرياس - بوجبا - لينجارد - راشفورد. وجاء تشكيل سيتي على النحو التالي: ايديرسون - واكر - كومباني - لابورت - زينتشينكو - فيرناندينيو - جوندوجان - دافيد سيلفا - بيرناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج - أجويرو.

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