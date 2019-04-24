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جدة - عمرو شويل 3 وديات نارية للكونغو استعدادا لمواجهة الفراعنة بأمم أفريقيا كشفت الكونغو الديمقراطية عن خريطة استعداداتها لمواجهة الفراعنة ضمن مباريات المجموعة الاولي لكأس الامم الافريقية والتي ستكون بإقامة معسكرات بين أبوظبي وفرنسا يتخللها ثلاث مباريات نارية امام منتخبات تونس والجزائر والسنغال. Advertisements منتخب مصر وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى التاريخ. وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى التاريخ. وتقع الكونغو فى المجموعة الأولى مع مصر وزيمبابوى وأوغندا والتى ستقام مبارياتها بأرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

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