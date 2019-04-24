جدة - عمرو شويل هاني سعيد يعتزم اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم

يعتزم هانى سعيد كابتن فريق مصر المقاصة اعتزال اللعبة بنهاية الموسم الجارى بعد رحلة طويلة من العطاء بدأها بالأهلى وتنقل بعدها الى بارما الإيطالى والزمالك والمصرى والإسماعيلى.

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مصر المقاصة

ويرتبط هاني سعيد بثقة كبيرة مع إدارة نادي مصر المقاصة وذلك بعدما استطاع خلال الفترة الماضية ان يقدم أوراق اعتماده بحل مشكلات الفريق بالكامل والخاصة باللاعبين وعقده العديد من الأمور الايجابية أبرزها توحيد المكافآت من خلال صندوق الزمالة الذى يضع فيه كل اللاعبين ويتم من خلاله تسوية فروق المستحقات بين الجميع.

الدورى المصرى



كما يحتفظ هاني سعيد بشخصية قوية داخل وخارج الملعب ونجم كبير شارك مع المنتخب الوطني فى العديد من البطولات القارية ما يساهم فى جعل الجميع يكن له الاحترام وخاصة اللاعبين.