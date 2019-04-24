- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم هاني سعيد يعتزم اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هاني سعيد يعتزم اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم
يعتزم هانى سعيد كابتن فريق مصر المقاصة اعتزال اللعبة بنهاية الموسم الجارى بعد رحلة طويلة من العطاء بدأها بالأهلى وتنقل بعدها الى بارما الإيطالى والزمالك والمصرى والإسماعيلى.
مصر المقاصة
ويرتبط هاني سعيد بثقة كبيرة مع إدارة نادي مصر المقاصة وذلك بعدما استطاع خلال الفترة الماضية ان يقدم أوراق اعتماده بحل مشكلات الفريق بالكامل والخاصة باللاعبين وعقده العديد من الأمور الايجابية أبرزها توحيد المكافآت من خلال صندوق الزمالة الذى يضع فيه كل اللاعبين ويتم من خلاله تسوية فروق المستحقات بين الجميع.
الدورى المصرىكما يحتفظ هاني سعيد بشخصية قوية داخل وخارج الملعب ونجم كبير شارك مع المنتخب الوطني فى العديد من البطولات القارية ما يساهم فى جعل الجميع يكن له الاحترام وخاصة اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني سعيد يعتزم اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.