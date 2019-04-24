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جدة - عمرو شويل الشيشنى يتقدم بإستقالته من قطاع الناشئين بالزمالك أعلن سامى الشيشينى رئيس قطاع الناشئين بالزمالك التقدم باستقالة إلى مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور.ورفض سامى الشيشينى إحالته للتحقيق بعد إيقافه مباراتين من لجنة مسابقات قطاعات الجمهورية. سامي الشيشينى وفوجئ سامي الشيشينى بإحالته للتحقيق من قبل إدارة النادي نتيجة ايقافه من لجنة المسابقات على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة الزمالك ووادى فى بطولة قطاعات الجمهورية مواليد 1997. Advertisements نادى الزمالك وفاز الزمالك وقتها بثلاثية نظيفة حيث تعرض أحد لاعبى الأبيض للطرد مما دفع الشيشينى الى النزول للملعب ومناقشة الامر مع الحكم بأن قرار الطرد غير سليم بسبب وجود مخالفة قانونية فى اللعبة، ولكن الحكم أصر على رأيه ومنذ عدة أيام تلقى الزمالك قرار لجنة مسابقات القطاعات بإيقاف سامى الشيشينى مباراتين . وفاز الزمالك وقتها بثلاثية نظيفة حيث تعرض أحد لاعبى الأبيض للطرد مما دفع الشيشينى الى النزول للملعب ومناقشة الامر مع الحكم بأن قرار الطرد غير سليم بسبب وجود مخالفة قانونية فى اللعبة، ولكن الحكم أصر على رأيه ومنذ عدة أيام تلقى الزمالك قرار لجنة مسابقات القطاعات بإيقاف سامى الشيشينى مباراتين . وأعلن الشيشينى رفضه المثول للتحقيق وقدم استقالته على الفور إلى المدير التنفيذى لنادى الزمالك محمد سويلم.

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