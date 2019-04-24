طنطا يضع خطة مبكرة لمتابعة نجوم أمم افريقيا لتدعيم الصفوف...

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جدة - عمرو شويل طنطا يضع خطة مبكرة لمتابعة نجوم أمم افريقيا لتدعيم الصفوفوضع الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي طنطا خطة طموحة للحصول على أفضل التعاقدات الأفريقية التى يمكن من خلالها تدعيم صفوف الفريق خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التى تقام بمصر.
وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى التاريخ.
ايمن المزينوأكد أيمن المزين مدرب طنطا تشكيل لجنة من الجهاز المعاون لمتابعة جميع مباريات بطولة أفريقيا بالإضافة لمتابعة تدريبات الفرق خلال البطولة.
ويرغب المزين فى الإستفادة من وجود البطولة داخل مصر والتعاقد مع لاعبين من المشاركين في البطولة لدعم صفوفه في الدوري الممتاز في الموسم المقبل.
أمم أفريقيامن المقرر أن يقوم المزين بمتابعة مباريات وتدريبات مجموعة الاسكندرية علي أن يقوم محمد عطية المدرب العام بمتابعة مباريات المنتخبات في مجموعات القاهرة، ووليد المحروقي لمباريات مجموعة الإسماعيلية والسويس من اجل الكشف عن اللاعبين المميزين للتعاقد معهم لدعم ابناء السيد البدوي بالدوري الممتاز .
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