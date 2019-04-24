طنطا يضع خطة مبكرة لمتابعة نجوم أمم افريقيا لتدعيم الصفوف...

وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى التاريخ.

ويرغب المزين فى الإستفادة من وجود البطولة داخل مصر والتعاقد مع لاعبين من المشاركين في البطولة لدعم صفوفه في الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

أمم أفريقيا

من المقرر أن يقوم المزين بمتابعة مباريات وتدريبات مجموعة الاسكندرية علي أن يقوم محمد عطية المدرب العام بمتابعة مباريات المنتخبات في مجموعات القاهرة، ووليد المحروقي لمباريات مجموعة الإسماعيلية والسويس من اجل الكشف عن اللاعبين المميزين للتعاقد معهم لدعم ابناء السيد البدوي بالدوري الممتاز .