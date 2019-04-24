شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان نهائي دوري مراكز الشباب للصم بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشهد غدا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثانية، في تمام الرابعة عصرا على ملاعب مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ.

يأتي هذا في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة والتي أعدتها لذوي الاحتياجات الخاصة هذا العام، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب ومكتب ذوي القدرات والهمم بالوزارة.

وتقام المباراة النهائية بين فريقي القاهرة والمنيا، وقد صعد منتخب القاهرة عن المجموعة الخامسة والتي ضمت فرق "الجيزة، والدقهلية"، وفي دور الثمانية صعد منتخب القاهرة في المركز الأول عن المجموعة التي ضمت "المنوفية، أسيوط، الإسماعيلية" وفي قبل النهائي تغلب على منتخب الغربية، فيما صعد منتخب المنيا عن المجموعة الثالثة والتي ضمت "السويس، القليوبية"، وفي دور الثمانية صعد منتخب المنيا في المركز الأول عن المجموعة التي ضمت "الغربية، الشرقية، أسوان"، وفي قبل النهائي تغلب منتخب المنيا على منتخب الإسماعيلية.

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تجدر الإشارة إلى أن منتخب الإسماعيلية حصد المركز الثالث، والغربية المركز الرابع، ومنتخب المنوفية للصم يحصد المركز الخامس، وحصل منتخب الشرقية على المركز السادس، فيما حصل منتخب أسيوط على المركز السابع، بينما حصل منتخب أسوان على المركز الثامن.

وفي سياق متصل .. يفتتح وزير الشباب والرياضة يرافقه محافظ جنوب سيناء غدا فندق "توليب ان" بمدينة الشباب والرياضة ويحضران مهرجان للغوص والطيران بالباراشوت بمشاركة 115 مشارك ومشاركة ومدربين البراسيل والغوص وذلك لابراز مكانة مصر في تنفيذ هذه الرياضات .

كما يشهدان غدا الخميس بطولة مضمار الهجن الدولية والذى يعد من اهم الإنجازات الرياضية التي تحققت في مصر كما سيتم افتتاح طريق جلالة الملك سليمان خادم الحرمين الشريفين بجانب افتتاح المركز الثقافي الاسلامى بمسجد الصحابة .

و تحت شعار "سيناء ارض السلام" تقام احتفالية كبرى تتضمن مسيرة مشى بمشاركة 1000 شاب وفتاة من أبناء محافظة جنوب سيناء وتكريم للمحاربين القدامى من اهل سيناء وإقامة الألعاب البدوية بالإضافة الى سباق جمال وذلك بهدف ابراز تأثير الرياضة في جذب أطفال وشباب سيناء .

يأتي هذا في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بإحياء الاحتفال بالاعياد القومية لجعل الرياضة لغة السلام العالمى ومن اجل دعم مفهوم المواطنة وفي اطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء تنظم وزارة الشباب والرياضة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية خلال الفترة من 24 ل27 ابريل الجارى بمحافظة جنوب سيناء .