تعرف على المكسيكى روبرتو جارسيا حكم مباراة الأهلى و المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق المصرى فى الثامنة من مساء الغد نظيره الأهلى باستاد المكس بالإسكندرية فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ26 للدورى . وقد لبى مسئولو اتحاد الكرة رغبة مجلس إدارة المصرى باستقدام طاقم تحكيم اجنبى لإدارة هذه المباراة فى إطار مبدأ تكافؤ الفرص التى وضعه مجلس الجبلاية فى استقدام حكام اجانب لأى ناد يرغب فى ذلك . وقد اختارت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح طاقم تحكيم مكسيكى بقيادة جارسيا لإدارة المباراة يعاونه كل من اندريا هيرنانديز وكريستيان كابك، والحكم الرابع ايريك ميرندا... نرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات عن حكم اللقاء :- 1 ) روبرتو جارسيا أوروزكو من مواليد 24 أكتوبر 1974 حكم كرة قدم مكسيكي 44 عاما . 2) حكم دولي منذ 2007. 3 ) قام بإدارة مباراة الافتتاح فى بطولة ​كوبا أميركا​ 2016 بين المنتخب الأميركي ونظيره الكولومبي . Advertisements 4 ) يعد جارسيا صاحب أكبر عدد من البطاقات الصفراء حيث أشهر 53 بطاقة صفراء فى 12 مباراة أدارها خلال جميع المسابقات . 5 ) قام جارسيا بطرد لاعبين فقط خلال المباريات التى أدارها و احتسب 11 ضربة جزاء .

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