شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة سامى الشيسينى من رئاسة قطاع الناشئين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سامى الشيشينى رئيس قطاع الناشئين بالزمالك بالإستقالة من منصبه إلى مجلس إدارة النادى رافضا إحالته للتحقيق بعد إيقافه مباراتين من لجنة مسابقات قطاعات الجمهورية .

وتعود الأحداث إلى مباراة الزمالك ووادى فى بطولة قطاعات الجمهورية مواليد 1997 والتى فاز فيها الأبيض بثلاثية نظيفة حيث تعرض أحد لاعبى الزمالك للطرد مما دفع الشيشينى للنزول للملعب وتوضيح الامر للحكم بأن قرار الطرد غير سليم بسبب وجود مخالفة قانونية فى اللعبة ، ولكن الحكم أصر على رأيه ومنذ عدة أيام تلقى الزمالك قرار لجنة مسابقات القطاعات بإيقاف سامى الشيشينى مباراتين .

وبعد ذلك فوجئ سامى الشيشينى باستدعائه للتحقيق فى الواقعة من قبل إدارة الزمالك وهو الامر الذى أثار غضب رئيس قطاع الناشئين وأعلن رفضه المثول لأى تحقيق وقدم استقالته على الفور إلى محمد سويلم المدير التنفيذى لنادى الزمالك .