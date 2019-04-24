الارشيف / اخبار الرياضه

وصول طاقم الحكام المكسيكى لإدارة مباراة الأهلى والمصرى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم الحكام المكسيكى لإدارة مباراة الأهلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل طاقم الحكام المكسيكى الذى سيدير مباراة الغد بين الأهلى والمصرى المؤجلة من الأسبوع الـ19 بالدورى على ستاد المكس.

ويضم الطاقم كل من روبيرتو جارتسيا حكم ساحة، ويعاونه كل من اندريا هيرنانديز وكريستيان كابك، وايريك ميرندا حكم رابع.

Advertisements

يذكر أن النادى المصرى كان قد طلب حكاما أجانب لمباراة الغد وسدد لاتحاد الكرة مبلغ 25 ألف دولار.

وأعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قائمة الفريق التى تسافر إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصرى فى إطار منافسات بطولة الدورى والمقرر لها غدا الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.

وضمت القائمة كلا من على لطفى ومصطفى شوبير وأحمد فتحى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى وحسين الشحات وعلى معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحى وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو وصلاح محسن وباسم على وجيرالدو وجونيور أجايى وعربى بدر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول طاقم الحكام المكسيكى لإدارة مباراة الأهلى والمصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا