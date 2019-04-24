شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم الحكام المكسيكى لإدارة مباراة الأهلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل طاقم الحكام المكسيكى الذى سيدير مباراة الغد بين الأهلى والمصرى المؤجلة من الأسبوع الـ19 بالدورى على ستاد المكس.

ويضم الطاقم كل من روبيرتو جارتسيا حكم ساحة، ويعاونه كل من اندريا هيرنانديز وكريستيان كابك، وايريك ميرندا حكم رابع.

Advertisements

يذكر أن النادى المصرى كان قد طلب حكاما أجانب لمباراة الغد وسدد لاتحاد الكرة مبلغ 25 ألف دولار.

وأعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قائمة الفريق التى تسافر إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصرى فى إطار منافسات بطولة الدورى والمقرر لها غدا الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.

وضمت القائمة كلا من على لطفى ومصطفى شوبير وأحمد فتحى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى وحسين الشحات وعلى معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحى وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو وصلاح محسن وباسم على وجيرالدو وجونيور أجايى وعربى بدر.