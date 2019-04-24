شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يشكل لجنة من الجهاز الفني لمتابعة مباريات أمم أفريقيا ... تعرف علي السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز الفني للفريق لمتابعة جميع مباريات بطولة الأمم الأفريقية بالإضافة لمتابعة تدريبات الفرق المشاركة في البطولة .

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جاء قرار المزين بمتابعة مباريات البطولة الإفريقية بسبب رغبة المزين من الاستفادة من وجود البطولة داخل مصر في التعاقد مع لاعبين من المشاركين في البطولة من أجل دعم صفوف الفريق في الدوري الممتاز في الموسم المقبل .

من المقرر أن يقوم المزين بمتابعة مباريات وتدريبات مجموعة الاسكندرية علي أن يقوم محمد عطية المدرب العام بمتابعة مباريات المنتخبات المشاركة في مجموعة القاهرة ، في الوقت الذي سيقوم فيه وليد المحروقي بمتابعة مباريات مجموعة الاسماعيلة والسويس من أجل الكشف عن اللاعبين المميزين للتعاقد معهم لدعم أبناء السيد البدوي بالدوري الممتاز .