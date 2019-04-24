شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد يقرر اعتزال الكرة نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر هانى سعيد قائد مصر المقاصة على اعتزال كرة القدم نهاية الموسم بعد رحلة طويلة من العطاء مع الساحرة المستديرة بدأها بالأهلى ثم الاحتراف ببارما الإيطالى ثم العودة واللعب مع اكثر من نادى بالدورى المصرى مثل المصرى والإسماعيلى والزمالك وأخيرا مصر المقاصة الذى خاض معها اللاعب حوالى خمس مواسم .

ومن المقرر أن يتجه المدافع الدولى إلى العمل الإدارى داخل صفوف الفريق الفيومى نظرا للعلاقة الجيدة التى تربطه بإدارة النادى واللاعبين والاجهزة الفنية ، بالإضافة لإجادته للغة وهو ما سيهل عمله داخل المقاصة .