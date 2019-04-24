تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في الجولة 31...

تستعد الجماهير العربية والعالمية في كل مكان لمتابعة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، حيث تعد مباراة السيتي واليونايتد من أقوي المباريات في الدوري الإنجليزي، والتي يتابعها الملايين من عشاق ومحبي كرة القدم، ونقدم لحضراتكم من خلال المقال أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في ديربي المدينة.

يعيش السيتي حالة من التفوق الكروي في كافة المسابقات، حيث حقق السيتي 3 أنتصارات متتالية في الدوري، ويأمل الفريق في مواصلة مسيرة الانتصارات من أجل التتويج بلقب الدوري لهذا الموسم، ويحتل السيتي المركز الثاني ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء الموافق 24-4-2019 في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وفي تمام 10 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11 بتوقيت أبوظبي على ملعب اولد ترافورد ، وستكون المباراة منقولة من خلال قناة بي ان سبورت HD 2.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

Idman TV Azerbaijan

AzerSpace 46°E – 11175 H 27500

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Varzish Sport HD Tajikistan

NSS 57°E – 11565 H 10740

Yahsat 52°E – 11785 H 27500

BETFRED TV UK

Astra 4°E – 12418 H 27500

IRIB Varesh HD Iran

Intelsat 62°E -11555 V 30000

Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000