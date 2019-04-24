اونلاين | يلا شوت beIN Sport مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر (live Tv) رابط السيتي واليونايتد Kick Off لايف

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تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد المؤجل من الجولة 31 من الدوري الإنجليزي

التشكيل الرسمي لمانشسترسيتي

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

إيديرسون مورايش / كايل وولكر / فينسينت كومباني / إيميريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو / فيرناندينيو / ديفيد سيلفا / إيلكاي جوندوجان / بيرناردو سيلفا / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج

البدلاء / ليروي سانيه / نيكولاس أوتاميندي / دانيلو / فيليب فودين / أريانيت موريك / جابرييل جيسوس / رياض محرز

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التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

ديفيد دي خيا / ماتيو دارميان / كريس سمولينج / فيكتور ليندلوف / لوك شاو / آشلي يانج / فريد / أندرياس بيريرا / بول بوجبا / جيسي لينجارد / ماركوس راشفورد

البدلاء / ديوجو دالوت / نيمانيا ماتيتش / روميلو لوكاكو / خوان ماتا / سيرخيو روميرو / أليكسيس سانشيز / أنتوني مارسيال

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد أولد ترافورد أبوابه لاستضافة ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وذلك في مباراةٍ مؤجلة من الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.