اونلاين | yalla shoot 7sry | اهم مباريات اليوم جوال | مشاهدة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر روابط متعددة بدون تقطيع

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yalla shoot 7sry | اهم مباريات اليوم جوال | مشاهدة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر روابط متعددة بدون تقطيع

يستضيف ملعب أولد ترافورد قمة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في ديربي المدينة الشهيرة باللقاء المؤجل من الأسبوع 31 بالدوري الإنجليزي.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مان سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD2.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 88 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 64 نقطة، وفي حالة فوز اليونايتد أو التعادل اليوم سيبقى الريدز على القمة مع تساوى عدد المباريات مع السيتي، أما غير ذلك فيعيد جوارديولا للقمة مرة أخرى.