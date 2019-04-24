اونلاين | تابع لايف Old Trafford مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر رابط متعدد الجودات premierleague

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الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

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الساعة 23:00 بتوقيت أبوظبي

وسيقام اللقاء على ملعب أولد ترافورد معقل فريق اليونايتد، ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر أونلاين كورة لايف kora online داخل المقال.

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سيتم إضافة البث المباشر للمباراة قبل بدايتها بقليل

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رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الشوط الأول بث مباشر ، يدخل السيتي مباراة اليوم من أجل استعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مرة أخري في حال الفوز خلال مباراة اليوم على مانشستر يوانيتد صاحب الأرض، والذي سيحاول الفوز أيضاً للاقتراب من المراكز الأولي، وخاصة أن الفريق يحتل المركز السادس في الدوري حتى الآن.

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