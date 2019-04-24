اونلاين | beIN Tv بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد Manchester LIVE يلا شوت مشاهدة ماتش مانشستر سيتي Taktikora live

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يسعدنا أن نقدم لكم نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لحساب الجولة الحادية والثلاثين المؤجلة، والتي كان مقرر لها أن تقام في السادس عشر من شهر مارس الماضي، ويحل فيها مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً في ملعب الأولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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يسعى اليوم فريق مانشستر سيتي لمواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي والعودة لصدارة الترتيب مرة أخرى، حيث يمتلك فريق مانشستر سيتي 86 نقطة من 34 مباراة خاضها ويحتل المركز الثاني خلف المتصدر فريق ليفربول والذي يمتلك 88 نقطة من 35 مباراة.

بينما يمتلك فريق مانشستر يونايتد 64 نقطة من 34 مباراة ويحتل المركز السادس، ويسعى فريق مانشستر يونايتد للفوز بمباراة اليوم للمنافسة على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يُذكر أن فريق مانشستر يونايتد تلقى هزيمة ثقيلة يوم الأحد الماضي على يد فريق إيفرتون بنتيجة 4-0، ويسعى الفريق اليوم للعودة للانتصارات مرة أخرى ومصالحة جماهيره.