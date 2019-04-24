اونلاين | kora مانشستر يونايتد STAR مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد بث مباشر Premier League

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الخليج 365 الرياضي ينقل مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي مساء اليوم بث مباشر وحصري جودة عالية بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي اليوم الاربعاء 24-4-2019.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت كورة لايف بث مباشر مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الاسطورة كورة اون لاين بدون تقطيع، في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة يترقب عشاق الدوري الانجليزي إلى ما ستنتهي به نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تلك المباراة المرتقبة وبشدة فقد تكون المباراة الحاسمة في اهداء لقب البريميرليج لأنصار ليفربول إذا استطاع صاحب الأرض اليونايتد تحقيق نتيجة ايجابية والتعادل على الأقل في تلك المواجهة.

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رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الاسطورة كورة اون لاين، ويخشى سولسكاير مدرب المان يونايتد أن يلتحق بآخر 3 مدربين قادوا اليونايتد حيث تلقوا هزيمة من السيتي في أول مباراة ديربي خاضوها، وقد أشعل سولسكاير أجواء الديربي قبل بدايته حيث أدلى بتصريحات لصحيفة ماركا مؤكدا من وجهة نظره أن منافسه لن يترك لاعبيه يقومون بالهجمات المرتدة فسيعرقلوا اللاعبين ويقومون بالأخطاء من أجل افساد هجمات اليونايتد.

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كورة ستار بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يلا شوت كورة اون لاين بث مباشر السيتي واليونايتد اليوم الاسطورة كورة لايف يوتيوب بجودات مختلفة، وأضاف مدرب الشياطين الحمر أنهم يجب عليهم التصدي للضغط العالي الذي سيمارسه السيتي فهم يلعبون بشكل متمكن عندما يستحوذون على الكرة، وانتقد جوارديولا تصريحات مدرب مان يونايتد عن العنف الذي سيلعب به السيتي مؤكدا أن هدفها ممارسة الضغط على حكم اللقاء وأن اسلوب لعب فريقه ليس كذلك.

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وذكرت تقارير صحفية حول شرطا قد وعده الفرنسي بوجبا نجم اليونايتد للاستمرار في الفريق في الموسم المقبل وهو أن يتأهل الشياطين الحمر لدوري الأبطال، في ظل رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه في الصيف المقبل لاسيما ريال مدريد الذي يسعى بقوة لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة الديربي اليوم: إديرسون موراليس وفي الدفاع كيل والكر، فنسنت كومباني، أيمريك لابورتي، أولكساندر زينشنكو، وفي وسط الملعب فيرناندينو، إلكاي جندوجان، ديفيد سيلفا، بيرناردو سيلفا، رحيم ستيرلينج، سرجيو أجويرو.