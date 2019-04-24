اونلاين | تابعونا: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد «بث مباشر» اليوم مباشرةٍ في premier league (شاهدوها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابعونا: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد «بث مباشر» اليوم مباشرةٍ في premier league (شاهدوها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعونا: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد «بث مباشر» اليوم مباشرةٍ في premier league (شاهدوها)

يستضيف ملعب "أولدترافورد" بمدينة مانشستر، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقى مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وذلك فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي فى الدورى الإنجليزى

تابعونا: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد «بث مباشر» اليوم مباشرةٍ في premier league (شاهدوها)

يدخل السيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة إلي حد ما بعد فوزه علي توتنهام في الجولة الماضية بهدف مقابل لاشيء، وهو يحتل المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 86 نقطة، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 88 نقطة.

Advertisements

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي فى الدورى الإنجليزى

تابعونا: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد «بث مباشر» اليوم مباشرةٍ في premier league (شاهدوها)

اليونايتد يخوض اللقاء بعد السقوط أمام ايفرتون برباعية نظيفة في مفاجأة لجماهير اليونايتد، ويأمل رد الاعتبار واستعادة الثقة مرة أخرى أمام السيتى، وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 64 نقطة.