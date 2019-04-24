اونلاين | OSTOORA بث مباشر man united vs man city الاسطورة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد على قناة beIN sport 2

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بث مباشر man united vs man city الاسطورة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد على قناة beIN sport 2

تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ونظيره مانشستر سيتي بملعب أولد ترافورد، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر man united vs man city الاسطورة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد على قناة beIN sport 2

وجاء تشكيل اليونايتد على النحو التالي: دي خيا - دارميان - سمولينج - ليندلوف - لوك شو - أشلي يونج - فريد - أندرياس - بوجبا - لينجارد - راشفورد.

بث مباشر man united vs man city الاسطورة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد على قناة beIN sport 2

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وجاء تشكيل سيتي على النحو التالي: ايديرسون - واكر - كومباني - لابورت - زينتشينكو - فيرناندينيو - جوندوجان - دافيد سيلفا - بيرناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج - أجويرو.

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم:

رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت man united vs man city مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الاسطورة كورة لايف كورة ستار السيتي واليونايتد بث مباشر، وتنطلق تلك المباراة الهامة للغاية في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت مكة على قناة beIN sport 2 بتعليق حفيظ دراجي، وهى مباراة مؤجلة من الجولة 31 ويتحدث الكثيرون حول أن المباراة ستكون لصالح السيتي لأن أبناء المدينة لن يسمحوا بخروج اللقب للمدينة المجاورة وأن يكون من نصيب الريدز.

كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد:

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت كورة لايف بث مباشر مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الاسطورة كورة اون لاين بدون تقطيع، في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة يترقب عشاق الدوري الانجليزي إلى ما ستنتهي به نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تلك المباراة المرتقبة وبشدة فقد تكون المباراة الحاسمة في اهداء لقب البريميرليج لأنصار ليفربول إذا استطاع صاحب الأرض اليونايتد تحقيق نتيجة ايجابية والتعادل على الأقل في تلك المواجهة.