رياضة | رونالدو يهدي ريال مدريد صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يهدي ريال مدريد صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني الإيطالي ماركو تارديلي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس سوف يدفع بالأرجنتيني باولو ديبالا للرحيل عن صفوف البيانكونيري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل خوض تجربة إحترافية جديدة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها تارديلي أكد أن البيانكونيري بحاجة إلى العمل كفريق واحد ولعب الدون كثيراً هذا الموسم لكنه في نفس الوقت يرفض منح الفرصة للأرجنتيني اليافع ديبالا من اجل إثبات قدراته كواحد من أبرز المواهب الشابة في العالم.

وتابع " يوفنتوس كان بحاجة إلى إمكانيات ديبالا أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكن الكثير من نجوم الفريق تراجعوا وقدموا مستوى هزيل بما فيهم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الرغم من تسجيله هدف اليوفي الوحيد في اللقاء.

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وأردف أن ديبالا من اللاعبين الذين تراجع مستواهم ولم يفعل أي شيء ليساعد فريقه وينقذه من شبح الخروج وقد تنتهي تلك الأزمة برحيل اللاعب في الصيف.

ويرفض الدون الحصول على قسط من الراحة فيما تبقي من مباريات خاصةً أنه يأتي في المركز الرابع على لائحه ترتيب الكالتشيو برصيد 19 هدفاً وبفارق ثلاثة أهداف عن فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا صاحب الأثنين وعشرين هدفاً.

وكان ديبالا يأمل في الحصول على دقائق لعب كافية بعد حسم فريقه للقب الدوري بصورة رسمية لكنه الآن أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل وسط إهتمام كبير من ريال مدريد.