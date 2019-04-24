رياضة | تفاصيل مران المصري الختامي استعدادا لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مران المصري الختامي استعدادا لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لملعب برج العرب، استعدادا لمواجهة الأهلي، بالدوري العام.

واستمر المران تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني، لما يقرب من 75 دقيقة، شرح خلالها كيفية التعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية، واختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت تنافس كبير من جميع اللاعبين لحجز مكان في التشكيل الأساسي للمباراة.

ويلتقي الأهلي المصري البورسعيدي، مساء غد الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.