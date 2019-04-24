رياضة | تشكيل هجومي لمانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل هجومي لمانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

Advertisements

خط الدفاع : والكر - كومباني - لابورت - زينتشينكو.

خط الوسط : جوندوجان - فيرناندينيو - ديفيد سيلفا - برناردو.

خط الهجوم : سترلينج - سيرجو اجويرو.