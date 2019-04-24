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رياضة | مفاجأت في تشكيل مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي

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أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

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خط الدفاع : دارميان - سمولينج - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط : اشلي يونج - بيريرا - بوجبا - لينجارد - فريد.

خط الهجوم : ماركوس راشفورد.

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