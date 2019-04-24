رياضة | سر غياب التؤام عن مران سموحة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر غياب التؤام عن مران سموحة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، وتوأمه إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق، عن تدريبات الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة الجونة بالدوري العام.

ويأتي غياب الثنائي عن قيادة التدريبات، بسبب تواجداهما في دبي لتجديد الإقامة ومن المقرر أن يعود الثنائى لقيادة الفريق بداية من الغد.

وقاد تدريبات الفريق طارق سليمان المدرب العام وحسن مصطفى المدرب المساعد لحين عودة التوأم من الخارج.