رياضة | رسميا.. المكسيكي جارتسيا حكما لمباراة الأهلي والمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. المكسيكي جارتسيا حكما لمباراة الأهلي والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، عن أسماء طاقم الحكام المكسيكى الذى سيدير مباراة الغد بين الأهلى والمصري البورسعيدي، بالدوري العام.

ويضم الطاقم كل من روبيرتو جارتسيا حكم ساحة، ويعاونه كل من اندريا هيرنانديز وكريستيان كابك، والحكم الرابع ايريك ميرندا.

ويلتقي الأهلي المصري البورسعيدي، مساء غدٍ الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.