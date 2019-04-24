شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. طاقم تحكيم مكسيكي لإدارة مباراة الأهلي والمصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة المصري عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، المقرر إقامتها غدًا الخميس على ملعب ستاد المكس بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة 19 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
ووقع الاختيار على طاقم تحكيم مكسيكي بقيادة روبرتو جارتسيا لإدارة المباراة، ويعاونه أندريس هيرنانديز وكريستيان كيابيك وإيريك ياير ميراندا.
ويخوض الأهلي المباراة وفي رصيدة 58 نقطة محتلًا المركز الثالث من جدول المسابقة خلف الزمالك وبيراميدز المتصدر.
بينما يقع فريق المصري البورسعيدي في المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 46 نقطة.
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