التعاون للمرة الرابعة في نصف نهائي الكأس.. فهل سيتخطى الهلال؟!

يقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مستويات غاية في القوة خلال الفترة الأخيرة فهو يحتل المركز الرابع برصيد 49 نقطة، وفي آخر 10 مباريات بالدوري فاز خلال 7 لقاءات وتعادل 2 وخسر في واحدة، كما أنّه استطاع التأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى السكري إلى مواصلة مستواه القوي والرائع، حيثُ أنّه يُعد أكثر الفريق تنظيمًا وانضباطًا، كما أنّه يمتلك هجومًا ناريًا فهو رابع أقوى هجوم في الدوري بتسجيله 47 هدفًا، خلف النصر والهلال والأهلي.

وسيواجه التعاون منافسه نادي الهلال في نصف نهائي الكأس، وهي المرة الرابعة التي يصل فيها لنصف النهائي، وخلال اللقاءات الثلاث الماضية خسر منها اثنين وفاز بواحدة، ففي موسم 1999 واجه الوحدة وهزمه بنتيجة 1-0، وفي 2015 وقع في طريق النصر وأُقصي بنتيجة 1-2، وفي موسم 2017 أطاح به الهلال بعد الفوز عليه بنتيجة 4-3.

وتُقام المباراة القوية يوم الجمعة المقبل والموافق 26 من شهر أبريل، على ملعب استاد جامعة الملك سعود الرياضية في الرياض، في تمام الساعة 7:00م.