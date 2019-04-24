صلاح رابعًا.. أوباميانج الأول.. وأجويرو الـ12 في اهدار الفرص

يجتمع الثلاثي، محمد صلاح جناح ليفربول، وبيير إيميريك أوباميانج وسيرجيو أجويرو مهاجما أرسنال ومانشستر سيتي في قمة جدول هدافي الدوري الانجليزي برصيد 19 هدفًا لكل منهم.

لكن لتحدي تسجيل الأهداف الذي يجتمع عليه الثلاثي الأكثر زيارة للشباك، زاوية أخرى وهي إهدار الفرص الكبيرة أمام مرمى الخصم.

يتفاوت ترتيب الثلاثي في قمة ترتيب جدول اللاعبين الأكثر إهدارًا للأهداف في الموسم الحالي من البطولة الإنجليزية العريقة.

يتصدر أوباميانج جدول ترتيب إهدار الفرص في الموسم الحالي بعدما أهدر 20 فرصة في الموسم الحالي، ويأتي بعدها كالوم ويلسون مهاجم بورنموث ومنتخب انجلترا بـ18 فرصة، فيما سجل 12 هدفًا هذا الموسم.

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وفي المركز الثالث من حيث الإهدار يأتي جابريل جيسوس الذي أهدر 17 فرصة للتسجيل، بينما لم يسجل سوى 7 أهداف فقط.

وجاء محمد صلاح في المركز الرابع بعدما أهدر في الموسم الحالي 15 فرصة سهلة، لكن بين ثلاثي القمة في جدول الهداف، يعد سيرجيو أجوير الأقل لإهدارًا للفرص بواقع 10 فرصة وضعته في المركز الـ12.

ويتواجد روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول في القائمة ضمن الـ20 الأكثر إهدارًا للفرص أيضًا حيث أهدر 8 فرص، وضعته في المركز الـ17 بينما سجل 12 هدفًا، ونفس الأمر بالنسبة لساديو مانى الذي سجل 18 هدفًا.