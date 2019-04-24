طاقم تحكيم مكسيكي الأقرب لتولي مباراة الأهلي والمصري

رشحت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام من المكسيك لإدارة مباراة الأهلي والمصري، المحدد موعدها غدًا الخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب المكس بالإسكندرية.

ووفقًا لما قاله مصدر مطلع في اتحاد الكرة، ل، بات الحكم المكسيكي سيزار راموس مرشحًا بقوة لإدارة المباراة، ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن هوية الحكام في بيان رسمي خلال الساعات القادمة.

وأدار راموس (35 عامًا) 3 مباريات في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، بين البرازيل وسويسرا وبين بولندا، وكولومبيا إلى جانب لقاء أوروجواي والبرتغال.

وأدار راموس أيضًا نهائي كأس العالم للأندية عام 2017 بين ريال مدريد الإسباني وجريميو البرازيلي، وأيضًا لقاء الجزيرة الإماراتي وأوراوا ريدز الياباني.