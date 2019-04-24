روبياليس عن السوبر الإسباني: المملكة خيار متاح أمامنا وربما نقيم بطولة رباعية

أكّد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس اليوم الأربعاء، أنّه يفكر في إقامة كأس السوبر المحلي بنظامه الجديد، في المملكة العربية السعودية، في بداية الموسم الجديد.

وأوضح روبياليس في شهر فبراير الماضي، أنّه يرغب في إقامة كأس السوبر بنظام الدورة الرباعية خارج حدود إسبانيا، حيثُ سيشارك بطل الدوري وبطل الكأس ووصيف البطولتين.

وكانت المباراة قد لُعبَت للمرة الأولى العام الماضي خارج حدود إسبانيا في دولة المغرب، بين برشلونة وإشبيلية وانتهت المباراة بفوز رفقاء ميسي بثنائية مقابل هدف.

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وجدير بالذكر أنّ صحيفة”ماركا” الشهيرة قد أكّدت وجود محاولات للوصول إلى اتفاقية بين اتحادي الكرة الإسباني والسعودي، حول إقامة البطولة لمدة 6 مواسم داخل المملكة بما يقارب 180 مليون يورو.

وصرّح روبياليس مسبَقًا للتليفزيون الإسباني قائلًا:

“السعودية خيار مطروح رغم صعوبة التوصل لاتفاق على الحصول على 30 مليون يورو للموسم الواحد، سيكون علينا التفكير في أمن اللاعبين، ولكننا نحتاج أولًا إلى التأكد من إقامة البطولة بالنظام الجديد”.