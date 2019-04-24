فيراتي يسابق الزمن للظهور في نهائي كأس فرنسا

سابق ماركو فيراتي نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، الزمن للتعافي من إصابته بالتواء شديد في كاحل القدم اليسرى.

وذكرت صحيفة لو باريزيان، أن فيراتي أجرى فحوصات طبية في مقر النادي أمس الثلاثاء، إلا أن فرص لحاقه بمباراة رين في نهائي كأس فرنسا، السبت المقبل، تبدو ضعيفة للغاية.

ولفتت إلى أن فيراتي تعرض لهذه الإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز البي إس جي على موناكو بنتيجة 3-1، الأحد الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماركو فيراتي سبق أن تعرض لنفس الإصابة في يناير/كانون ثان الماضي.

ويخضع فيراتي لبرنامج تأهيلي مكثف في مقر التدريبات، سعيًا ليكون جاهزًا في أسرع وقت ممكن، والتمسك بفرصه الضعيفة في المشاركة بنهائي كأس فرنسا.