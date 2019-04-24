عقبة تنتظر ليفربول أمام برشلونة في دوري الأبطال

ركز تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، على العقبة التي ستواجه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، ثنائي ليفربول، في موقعة برشلونة.

وسيلتقي ليفربول مع برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام مواجهة الذهاب يوم 1 مايو/آيار المقبل على ملعب الكامب نو، بينما ستلعب مباراة الإياب يوم 7 من نفس الشهر على ملعب أنفيلد.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إلى أن صلاح وماني تأثرا بالصيام في شهر رمضان قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين سيواجهان نفس الصعوبة هذا العام في مباراة الإياب ضد برشلونة في 7 مايو/آيار المقبل، والتي ستكون في الأيام الأولى من شهر رمضان.

يذكر أن ليفربول خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في العام الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، وشهدت المباراة تعرض محمد صلاح لإصابة في الكتف خلال الدقائق الأولى.