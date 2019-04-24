تقارير: ساني قد يرحل عن مانشستر سيتي في نهاية الموسم

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن اللاعب الألماني ليروي ساني نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رفض تجديد عقده مع البلو سكاي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ23 عامًا بنهاية يونيو 2021.

وبحسب ما نقلته آس فإن بايرن ميونخ أبدى اهتمامه بضم اللاعب الألماني خلال الفترة المقبلة، وعلى استعداد لتقديم عرض مالي قيمته 100 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق البافاري يرغب في إيجاد بديل للاعب فرانك ريبيري حال رحيله.

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ولفتت آس إلى أن بعض التقارير الإنجليزية أكدت أن شئ ما تغير في رأس ساني وهو بحاجة لمراجعة حساباته قبل اتخاذ أي قرار خلال الفترة المقبلة.

الألماني شارك مع فريقه في 43 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، سجل 15 هدفًا وصنع 16 هدفًا آخر.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي لديه مباراة هامة مساء اليوم الأربعاء أمام مانشستر يونايتد في اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 لبطولة الدوري.