خبير تحكيمي يفجر مفاجأة: هدف النصر في الزوراء غير شرعي

فجر الخبير التحكيمي، ممدوح المرداسي، مفاجأة كبرى بخصوص هدف النصر في شباك الزوراء في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن مواجهات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال المرداسي في تصريحات صحفية عن الهدف:

“الهدف غير شرعي لوجود مخالفة على مهاجم النصر”.

وأضاف أن فهد الجميعة مهاجم النصر، قد قام بالاحتكاك مع حارس الزوراء بطريقة غير شرعية أدت إلى إسقاطه أرضًا، وأن الحكم كان من الواجب عليه احتساب خطأ لصالح الزوراء.

وكان النصر قد تمكن من تحقيق فوزٍ في آخر الدقائق على حساب الزوراء (2-1)، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.