100 ألف ريال تحفيزًا للاعبي الاتحاد للفوز على النصر

أعلنت إدارة نادي الاتحاد، منح لاعبي الفريق مكافأة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، في حال الفوز على النصر والتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي تقام يوم السبت القادم على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة.

وبدأ الاتحاد تحضيراته لمباراة النصر فور عودته من أوزباكستان بعد التعادل مع لوكوموتيف طشقند، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا ليحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته بالبطولة الآسيوية برصيد 7 نقاط.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة النادي الجداوي، قد وجه رسالة لجماهير العميد بخصوص المباراة، لمزيد من المعلومات.