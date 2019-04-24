أعلنت إدارة نادي الاتحاد، منح لاعبي الفريق مكافأة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، في حال الفوز على النصر والتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي تقام يوم السبت القادم على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة.
وبدأ الاتحاد تحضيراته لمباراة النصر فور عودته من أوزباكستان بعد التعادل مع لوكوموتيف طشقند، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا ليحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته بالبطولة الآسيوية برصيد 7 نقاط.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة النادي الجداوي، قد وجه رسالة لجماهير العميد بخصوص المباراة، لمزيد من المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر 100 ألف ريال تحفيزًا للاعبي الاتحاد للفوز على النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.